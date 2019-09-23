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Ребенок родился с сердцем вне тела из-за редчайшего заболевания 

Lenta.ru 1 час назад
Ребенок родился с сердцем вне тела из-за болезни
Фото: Lenta.ru
В штате Харьяна на севере Индии родился ребенок с редчайшим заболеванием — эктопией сердца. Видео с новорожденным опубликовал Daily Mail.
На кадрах, снятых в больнице, ребенок лежит на кроватке, а на его груди бьется сердце. На теле младенца установлены многочисленные катетеры и трубки. По данным врачей, юный пациент лежит в реанимации в тяжелом состоянии.
Эктопия сердца — редкая врожденная болезнь, при которой сердце развивается за пределами грудной клетки. Большинство страдающих ей детей умирают в первый год жизни. Дольше всего с этим дефектом удалось прожить американцу Кристоферу Уоллу (Christopher Wall). Он перенес несколько операций и дожил до 34 лет.
В 2017 году сообщалось, что в британском городе Лестер, графство Лестершир, детским хирургам удалось спасти новорожденную девочку, сердце и часть желудка которой располагались вне тела. Патологию выявило ультразвуковое сканирование на девятой неделе беременности.
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