Нейрохирург разрезал череп и погубил пациента

Нейрохирург разрезал череп не в том месте и погубил пациента

Нейрохирург из Новой Зеландии ошибочно выбрал зону для проведения операции по удалению раковой опухоли у пациента, в результате чего его пациент скончался. Об этом сообщает сайт RNZ.

Пациенту была необходима операция по удалению раковой опухоли мозга. Врачи выявили зону для хирургического вмешательства при помощи специального оборудования и нанесли отметки на кожу мужчины.

Когда нейрохирург выполнил начальный разрез, стало очевидно, что произведенные измерения были неточными, и он сделал надрез в неверном месте.

Тогда врач расширил отверстие в кости пациента в сторону нужной зоны. Но операцию пришлось остановить, так как дальнейшие попытки удалить опухоль были слишком рискованными. В результате мужчина скончался позже от онкологического заболевания.

Уполномоченный по вопросам здоровья и инвалидности Энтони Хилл (Anthony Hill) заявил, что любой нейрохирург может ошибиться, но подчеркнул, что такие вещи недопустимы. Хилл порекомендовал нейрохирургу принести извинения семье погибшего.