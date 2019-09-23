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Нейрохирург разрезал череп не в том месте и погубил пациента 

Lenta.ru 3 часа назад
Нейрохирург разрезал череп и погубил пациента
Фото: Depositphotos
Нейрохирург из Новой Зеландии ошибочно выбрал зону для проведения операции по удалению раковой опухоли у пациента, в результате чего его пациент скончался. Об этом сообщает сайт RNZ.
Пациенту была необходима операция по удалению раковой опухоли мозга. Врачи выявили зону для хирургического вмешательства при помощи специального оборудования и нанесли отметки на кожу мужчины.
Когда нейрохирург выполнил начальный разрез, стало очевидно, что произведенные измерения были неточными, и он сделал надрез в неверном месте.
Тогда врач расширил отверстие в кости пациента в сторону нужной зоны. Но операцию пришлось остановить, так как дальнейшие попытки удалить опухоль были слишком рискованными. В результате мужчина скончался позже от онкологического заболевания.
Уполномоченный по вопросам здоровья и инвалидности Энтони Хилл (Anthony Hill) заявил, что любой нейрохирург может ошибиться, но подчеркнул, что такие вещи недопустимы. Хилл порекомендовал нейрохирургу принести извинения семье погибшего.
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