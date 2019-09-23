Прояснены причины гиперсексуальности

На данный момент гиперсексуальностью страдают порядка 3-6% человечества. Эта особенность признается Всемирной организацией здравоохранения расстройством, связанным с сексуальным поведением. Вполне возможно, что реальная доля гиперсексуальных людей может быть как ниже, так и выше, поскольку этот дефект обычно сопровождается другими расстройствами, на фоне которых его сложно выделить.

Хотя о самом феномене известно давно и исследований его довольно много, рассмотрение проблемы с точки зрения генетики было, вероятно, первым.

Ученые проанализировали кровь 60 пациентов с гиперсексуальным расстройством и сравнили их с образцами 33 здоровых добровольцев. Предметом интереса были области метилирования ДНК — где присоединение метильной группы подавляет экспрессию (т. е. — активность) соответствующего гена.

Изучению подверглись 8852 области метилирования. Выяснилось, что у людей, для которых характерна гиперсексуальность, наблюдаются нарушения метилирования областей генома, отвечающих за синтез окситоцина. В результате его синтезируется больше.

Окситоцин — гормон, играющий какую-то важную, но не проясненную до конца, роль в регуляции полового влечения. В частности он обильно вырабатывается при оргазме и у мужчин и у женщин. В менее эротичных ситуациях он связан с регулированием лактации у женщин и, вероятно, эякуляции у мужчин.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Epigenetics. Ее краткое изложение доступно на портале MedicalXpress.