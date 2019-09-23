Женщине удалили опухоль весом почти 1,5 килограмма

В отделение гинекологии Московского областного центра материнства и детства Подмосковья обратилась женщина с жалобами на сильные боли в области живота. По результатам обследования медики поставили диагноз — множественная миома матки со смешанным ростом узлов, общим весом 1300 граммов. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующая гинекологическим отделением Тамара Добровольская рассказала, что пациентка обратилась в больницу с сильными болями, зная свой диагноз ранее. Медики оперативно оказали всю необходимую помощь и удалили гигантскую миому. Сегодня это заболевание матки является достаточно распространенным, поэтому врачи рекомендуют всем женщинам наблюдаться у специалистов с раннего возраста.