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Эксперт рассказал об опасности для жизни паров картофеля 

Medical Note 2 часа назад
Выявлена опасность для жизни паров картофеля
Фото: Medical Note
Стало известно, что в Челябинской области четыре человека погибли в погребе из-за паров гниющего картофеля. Как обезопасить себя от вредного воздействия овоща, рассказал промышленный микробиолог Дмитрий Зыков. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
Из-за неправильного хранения картофеля при гниении овоща образуется углекислый газ. Он достаточно тяжелый и обычно скапливается внизу погребов. Пары, безусловно, крайне негативно влияют на организм.
«Сегодня распространены погреба в виде замкнутых камер из бетона или железа. И в них нужно делать очень хорошую вентиляцию», — отметил микробиолог, пояснив, что раньше в деревенских погребах делали погреба с продухами, благодаря чему они должным образом проветривались.
Если соответствующих мер не предпринять, то, надышавшись парами, есть вероятность задохнуться.
Чтобы картофель в период хранения не загнил, рекомендуется перед тем, как отправить его на хранение, очистить овощ от земли, но не мыть водой.
Не стоит также класть клубни в полиэтиленовые мешки.
Около двух месяцев молодой картофель может без ущерба пролежать в темноте при комнатной температуре. После чего его нужно поместить в холодильник, либо убрать в хорошо продуваемый погреб.
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Новости , Дмитрий Зыков , Аргументы и Факты
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