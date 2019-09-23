Выявлена опасность для жизни паров картофеля

Эксперт рассказал об опасности для жизни паров картофеля

Стало известно, что в Челябинской области четыре человека погибли в погребе из-за паров гниющего картофеля. Как обезопасить себя от вредного воздействия овоща, рассказал промышленный микробиолог Дмитрий Зыков . Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Из-за неправильного хранения картофеля при гниении овоща образуется углекислый газ. Он достаточно тяжелый и обычно скапливается внизу погребов. Пары, безусловно, крайне негативно влияют на организм.

«Сегодня распространены погреба в виде замкнутых камер из бетона или железа. И в них нужно делать очень хорошую вентиляцию», — отметил микробиолог, пояснив, что раньше в деревенских погребах делали погреба с продухами, благодаря чему они должным образом проветривались.

Если соответствующих мер не предпринять, то, надышавшись парами, есть вероятность задохнуться.

Чтобы картофель в период хранения не загнил, рекомендуется перед тем, как отправить его на хранение, очистить овощ от земли, но не мыть водой.

Не стоит также класть клубни в полиэтиленовые мешки.

Около двух месяцев молодой картофель может без ущерба пролежать в темноте при комнатной температуре. После чего его нужно поместить в холодильник, либо убрать в хорошо продуваемый погреб.