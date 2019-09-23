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Назван самый опасный фактор для здоровья людей 

Рамблер 26 минут назад
Ученые рассказали, какой фактор сильнее всего ухудшит здоровье человечества в ближайшее время. Об этом подробно сообщило издание Science Alert. По данным издания, таким фактором станет глобальное изменение климата. В первую очередь экстремальные погодные условия и повышенная температура воздуха скажется на здоровье детей, беременных женщин и стариков. Потепление может также снизить безопасность и эффективность ряда лекарств, например, инфузионных растворов, и в целом серьезно ухудшить работу систем здравоохранения в странах. Участятся случаи, когда лечение пациентов будет прерываться из-за стиийных бедствий. Состояние воздуха ухудшится, повысится содержание углекислого газа. Это может вызывать отеки слизистой оболочки в носу и повысит риск аллергических реакций. Вдобавок аллергики будут страдать из-за того, что растения будут производить больше пыльцы в течение более длительных периодов времени в связи с аномально теплой погодой. Аллергии могут возникнуть у 20% населения. Жара приведет к смогу, вредному для дыхания новорожденных и увеличивающего риск преждевременных родов у беременных.
Другие последствия для здоровья человечества в связи с изменением климата— повышение заболеваемостью раком кожи, кишечные инфекции, частое обезвоживание, распространение тропических заболеваний в северных странах, в том числе геморрагических лихорадок, психические и неврологические расстройства, инсульты. Кроме того, изменение климата приведет к ухудшению демографической ситуации в мире. Последнее повышает риск травм от несчастных случаев и в результате военных конфликтов.
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