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Рак способен «соединяться» с нейронами мозга 

Ferra.ru 2 часа назад
Рак способен «соединяться» с нейронами мозга
Фото: Ferra.ru
Журнал Nature опубликовал новые данные, которые дают понять, что рак имеет еще больше возможностей, чем было известно.
Ранее учеными Стэнфордского университета была найдена связь между ростом опухоли головного мозга и активностью окружающих нейронов. На основании этого специалисты предполагали, что опухоль получает от нейронов некие вещества. Однако благодаря новым исследованиям, ученые убедились, что клетки опухоли создают «синапсы», которые подключаются к нервным клеткам напрямую. Именно так рак соединяется с нейронными сетями мозга и высасывает вещества, которые в него поступают. Отмечается, что опухоль также способна повышать активность нейронов, чтобы усилить поток питания.
”Они действуют как вампиры”,
— прокомментировали ученые.
На данный момент неизвестно, способны ли другие виды рака интегрироваться подобным образом.
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