Рак способен «соединяться» с нейронами мозга

Журнал Nature опубликовал новые данные, которые дают понять, что рак имеет еще больше возможностей, чем было известно.

Ранее учеными Стэнфордского университета была найдена связь между ростом опухоли головного мозга и активностью окружающих нейронов. На основании этого специалисты предполагали, что опухоль получает от нейронов некие вещества. Однако благодаря новым исследованиям, ученые убедились, что клетки опухоли создают «синапсы», которые подключаются к нервным клеткам напрямую. Именно так рак соединяется с нейронными сетями мозга и высасывает вещества, которые в него поступают. Отмечается, что опухоль также способна повышать активность нейронов, чтобы усилить поток питания.

”Они действуют как вампиры”,

— прокомментировали ученые.

На данный момент неизвестно, способны ли другие виды рака интегрироваться подобным образом.