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Россияне пьют намного больше, чем предполагалось 

Рамблер 2 часа назад
Эксперты из компании FinExpertiza пересчитали количество выпитых россиянами алкогольных напитков, очистив показатели от учета людей младенческого и преклонного возрастов, которые, скорее всего, не употребляют алкоголь вообще. В результате получилось, что в трудоспособном возрасте уровень потребления в среднем составил 26,6 литра алкоголя в год. Это почти вдвое выше того уровня потребления алкоголя, который считается официальным — 14,94 литра алкогольных напитков в год, поскольку последний показатель учитывает младенцев, детей млашего школьного возраста и древних стариков. Обычно для рассуждения о том, сколько пьют россияне, используется именно показатель в 14,94 литра в год — его применяют в своих выкладках государственные ведомства, статистические органы и Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Однако реальность, считают в FinExpertiza, куда печальней. Пока россияне лежат в колыбели или ходят в детский сад, они, разумеется, не пьют вообще. Однако во взрослом возрасте начинают употреблять алкоголь в огромных количествах. Надо также помнить, что употребление алкоголя тесно связано с так называемой "мужской культурой", отчего реальный показатель для мужчин трудоспособного возраста в России может быть еще выше. Косвенно это подверждается малой продолжительностью средней жизни россиян мужского пола.
Лидером по потреблению алкоголя в трудоспособном возрасте по итогам 2018 года оказались Сахалинская область, которой соответствующий показатель составил 50,3 литра. Немногм лучше обстоят дела в Ненецком автономном округе (50,2) и Республике Карелии (49,5).
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