Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Антисептик для рук оказался бессилен против вируса гриппа 

Medical Note 3 часа назад
Антисептик для рук бессилен против вируса гриппа
Фото: Medical Note
Обработка рук спиртосодержащим антисептиком после чихания или кашля не убивает вирусы ОРВИ и гриппа. К такому выводу пришли ученые из Киотского университет в Японии, сообщает Daily Mail.
Исследователи провели эксперимент с участием 10 человек. Добровольцам наносили на руки слизь, собранную у больных гриппом пациентов.
Чтобы уничтожить вирус, участникам приходилось тщательно растирать антисептик на руках в течение четырех минут. После двух минут обработки рук гелем вирус все еще был жив. Исследователи связывают это с вязкостью слизи.
Полученные данные противоречат результатам предыдущих исследований, в которых антисептик справлялся с вирусами довольно эффективно. Однако в большинстве случаев гель использовался для борьбы с уже высохшей слизью. В то время как именно влажная слизь является идеальной средой для роста и распространения вируса, поясняют исследователи.
Новый опыт показал, что после обработки кончиков пальцев с уже высохшей слизью вирус погибал через 30 секунд.
Исследование также показало, что лучшим способом деактивировать вирус является мытье рук теплой проточной водой с антибактериальным мылом. В этом случае полная деактивация происходит уже через 30 секунд.
Названо мощное средство для борьбы с разными болезнями
Medical Note: последние новости
Названо привычное состояние, которое грозит воспалением кишечника Названо привычное состояние, которое грозит воспалением кишечника Обнаружен простой способ снизить в два раза риск инфаркта и инсульта Обнаружен простой способ снизить в два раза риск инфаркта и инсульта Ученые выяснили, что алкоголь разрушает мозг даже после отказа от него Ученые выяснили, что алкоголь разрушает мозг даже после отказа от него
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый опасный фактор для здоровья людей
Назван самый опасный фактор для здоровья людей
Симптомы, сигнализирующие о проблемах с печенью
Симптомы, сигнализирующие о проблемах с печенью
Метеозависимость: почему мы реагируем на погоду
Метеозависимость: почему мы реагируем на погоду
Врачи рассказали, как правильно жевать жвачку
Врачи рассказали, как правильно жевать жвачку
Какие анализы нужно сдавать после 40
Какие анализы нужно сдавать после 40
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Мощное средство для борьбы с разными болезнями
03:10
Мощное средство для борьбы с разными болезнями
Народная медицина
Названы первые симптомы болезни Альцгеймера
02:02
Названы первые симптомы болезни Альцгеймера
Новости
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Что предрекает зубная боль
03:16
Что предрекает зубная боль
Наука
Какая связь между беременностью и раком
20:23
Какая связь между беременностью и раком
Наука
Чем опасны для подростков татуировки
00:35
Чем опасны для подростков татуировки
Новости
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
05:26
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
Наука Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение