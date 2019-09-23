Антисептик для рук бессилен против вируса гриппа

Антисептик для рук оказался бессилен против вируса гриппа

Обработка рук спиртосодержащим антисептиком после чихания или кашля не убивает вирусы ОРВИ и гриппа. К такому выводу пришли ученые из Киотского университет в Японии, сообщает Daily Mail.

Исследователи провели эксперимент с участием 10 человек. Добровольцам наносили на руки слизь, собранную у больных гриппом пациентов.

Чтобы уничтожить вирус, участникам приходилось тщательно растирать антисептик на руках в течение четырех минут. После двух минут обработки рук гелем вирус все еще был жив. Исследователи связывают это с вязкостью слизи.

Полученные данные противоречат результатам предыдущих исследований, в которых антисептик справлялся с вирусами довольно эффективно. Однако в большинстве случаев гель использовался для борьбы с уже высохшей слизью. В то время как именно влажная слизь является идеальной средой для роста и распространения вируса, поясняют исследователи.

Новый опыт показал, что после обработки кончиков пальцев с уже высохшей слизью вирус погибал через 30 секунд.

Исследование также показало, что лучшим способом деактивировать вирус является мытье рук теплой проточной водой с антибактериальным мылом. В этом случае полная деактивация происходит уже через 30 секунд.