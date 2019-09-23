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Британка заработала дыру в руке из-за укуса паука 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Британка заработала дыру в руке из-за укуса паука
Фото: Газета.Ru
Британка Луиза Эдвардс заработала дыру в руке размером 4 см из-за того, что не обратилась вовремя к врачу после укуса ядовитого паука. Об этом сообщает газета Metro.
По данным издания, женщина убиралась в квартире и не заметила паука, сидевшего на диванной подушке.
Эдвардс почувствовала боль от укуса, но стряхнула паука и, решив, что опасности нет, не обратилась за медицинской помощью.
В течение двух дней боль в руке нарастала, но британка обратилась в больницу только тогда, когда место укуса вздулось до размеров мячика, а боль стала нестерпимой.
Врачи установили, что женщину атаковал паук-стеатода, известный как ложная вдова. Им пришлось провести операцию и удалить омертвевшие от яда ткани, после чего в руке женщины осталось небольшое отверстие.
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