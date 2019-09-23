Британка заработала дыру в руке из-за укуса паука

Британка Луиза Эдвардс заработала дыру в руке размером 4 см из-за того, что не обратилась вовремя к врачу после укуса ядовитого паука. Об этом сообщает газета Metro.

По данным издания, женщина убиралась в квартире и не заметила паука, сидевшего на диванной подушке.

Эдвардс почувствовала боль от укуса, но стряхнула паука и, решив, что опасности нет, не обратилась за медицинской помощью.

В течение двух дней боль в руке нарастала, но британка обратилась в больницу только тогда, когда место укуса вздулось до размеров мячика, а боль стала нестерпимой.

Врачи установили, что женщину атаковал паук-стеатода, известный как ложная вдова. Им пришлось провести операцию и удалить омертвевшие от яда ткани, после чего в руке женщины осталось небольшое отверстие.