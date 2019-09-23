Врачи объяснили, как жвачка сохраняет здоровье

Использование жевательной резинки после каждого приема пищи в течение 10-15 минут поможет сохранить здоровье зубов и поддержать в тонусе жевательные мышцы, главное выбирать жвачку с минимальным количество сахара и красителей, считают опрошенные РИА Новости врачи.

День рождения жевательной резинки отмечается 23 сентября.

"Жевательную резинку следует использовать после каждого приема пищи в течение 10-15 минут. В целом, при грамотном использовании это полезно", — рассказал профессор кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко.

Он уточнил, что жевательная резинка помогает очистить полость рта за счет слюноотделения, кроме того происходит и механическая чистка за счет того, что крупные частички пищи приклеиваются к жвачке.

При этом использовать жевательную резинку вместо зубной щетки нельзя, уточнил врач.

"Чтобы добиться адекватной гигиены, конечно, нужна и зубная щетка, и межзубные нити, и возможно, ирригатор", — пояснил Бондаренко.

Однако жевательная резинка имеет свои плюсы, так например она способна поддерживать в тонусе жевательные мышцы, увеличивает кровоток в пародонте и дает ощущение свежести после приема пищи, добавил эксперт.

В свою очередь профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов рассказал, что употребление жевательной резинки безопасно для желудка, главное не глотать ее и не жевать в течение всего дня.

Врачи отмечают, что при выборе жевательной резинки следует отдавать предпочтение той, которая содержит низкое количество сахара и красителей.

Противопоказаниями для употребления жевательной резинки являются различные патологии пародонта, то есть если у человека подвижны зубы, то пользы от продукта точно не будет, кроме того, не желательно использовать жвачку людям с нарушениями функции жевательной мускулатуры, пояснил Бондаренко.

По его словам, пользу жевательной резинки можно дополнительно увеличить.