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В Госдуме оценили реальность бесплатных лекарств 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
В Госдуме оценили реальность бесплатных лекарств
Фото: RT на русском
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT возможный проект Минздрава, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получить жизненно необходимые лекарства.
Депутат рассказал, что эта идея давно обсуждается как на уровне Госдумы, так и на уровне Минздрава.
«Это обсуждалось и у нас в комитете (Госдумы по охране здоровья. — RT), и я это лично слышал от Вероники Юрьевны. Сама идея обсуждается давно, и концепция очень правильная»,
— заявил Говорин.
По словам политика, этот проект будет особенно актуальным для кардиохирургических больных.
«Когда больного прооперировали, у него появились изменения в сосудах при остром коронарном синдроме, когда возникает сердечный приступ… обязательным условием благополучного исхода является приём специальных и очень дорогостоящих препаратов, которые позволяют блокировать избыточную свёртываемость крови»,
— добавил Говорин.
Парламентарий уточнил, что реализация инициативы поможет снизить показатели смертности трудоспособного населения, из-за которого государство в том числе несёт весомые экономические траты.
Он добавил, что возможность получения дорогостоящих препаратов бесплатно поможет минимизировать риск возникновения осложнений (инфаркт, инсульт) у пациентов с гипертонической болезнью.
«Если этим больным давать специальные дорогостоящие препараты, на которые больные часто сами не могут рассчитывать, то в конечном счёте количество инфарктов и инсультов снижается, и эти траты практически в полной мере восполнимы за счёт тех объёмов трат, которые они бы потратили на лечение инфаркта и инсульта у этих больных»,
— заключил депутат.
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Комментарии
Новости , Николай Говорин , Минздрав РФ , Госдума
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