В Госдуме оценили реальность бесплатных лекарств

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT возможный проект Минздрава , согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получить жизненно необходимые лекарства.

Депутат рассказал, что эта идея давно обсуждается как на уровне Госдумы, так и на уровне Минздрава.

«Это обсуждалось и у нас в комитете (Госдумы по охране здоровья. — RT), и я это лично слышал от Вероники Юрьевны. Сама идея обсуждается давно, и концепция очень правильная»,

— заявил Говорин.

По словам политика, этот проект будет особенно актуальным для кардиохирургических больных.

«Когда больного прооперировали, у него появились изменения в сосудах при остром коронарном синдроме, когда возникает сердечный приступ… обязательным условием благополучного исхода является приём специальных и очень дорогостоящих препаратов, которые позволяют блокировать избыточную свёртываемость крови»,

— добавил Говорин.

Парламентарий уточнил, что реализация инициативы поможет снизить показатели смертности трудоспособного населения, из-за которого государство в том числе несёт весомые экономические траты.

Он добавил, что возможность получения дорогостоящих препаратов бесплатно поможет минимизировать риск возникновения осложнений (инфаркт, инсульт) у пациентов с гипертонической болезнью.

«Если этим больным давать специальные дорогостоящие препараты, на которые больные часто сами не могут рассчитывать, то в конечном счёте количество инфарктов и инсультов снижается, и эти траты практически в полной мере восполнимы за счёт тех объёмов трат, которые они бы потратили на лечение инфаркта и инсульта у этих больных»,

— заключил депутат.