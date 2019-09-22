Ученые нашли необычный способ борьбы с раком

Как сообщает MedicalXpress, речь идет о вирусах, которые миллионы лет назад заражали предков современного человека. Согласно новому исследованию ученых, такие вирусы способны оказать помощь иммунной системе в идентификации и уничтожении раковых клеток.

Как отмечается в публикации, сейчас около восьми процентов человеческого генома состоит из ретровирусной ДНК.

"Эта вирусная ДНК обычно находится в состоянии покоя, поскольку она либо не функционирует, либо наши тела эволюционировали для ее подавления. Однако, когда клетка становится раковой, некоторые из этих механизмов подавления могут выйти из строя, и древняя вирусная ДНК может быть реактивирована. Мы искали вирусную ДНК, которая реактивируется раком и производит продукты, которые может видеть иммунная система. Мы надеемся, что если сможем обучить иммунную систему распознавать их, то сможем и избирательно воздействовать на раковые клетки",

— объясняет руководитель исследовательской группы доктор Джордж Кассиотис.

Также сообщается, что в ходе научной работы ученые исследовали образцы пациентов с 31 типом рака.