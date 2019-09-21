Названы первые симптомы болезни Альцгеймера

Медики назвали первые симптомы болезни Альцгеймера, причем отметили, что у разных людей заболевание может проявлять себя по-разному, пишет РИА «Новости».

Для многих первыми признаками ранней стадии развития болезни становятся трудности с подбором нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, а также нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения.

Специалисты Национального института старения США отмечают, что спровоцировать заболевание может множество факторов, включая генетическую предрасположенность, но в основном большую роль играет возраст.

При болезни Альцгеймера люди теряют память, когнитивные способности и навыки самообслуживания. Около трети людей в возрасте 85 лет и старше подвержены этому заболеванию.

Ранее сообщалось, что побороть болезнь Альцгеймера поможет молодая кровь. По данным Минздрава, этот недуг приобрел характер эпидемии во всех странах, где увеличивается продолжительность жизни. Эксперты подсчитали, что недугом страдают около 1,8 млн пожилых россиян, хотя официально диагноз поставлен только 8,5 тыс. человек.