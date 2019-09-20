Врачи вылечили девочку с ожогом от чистящего средства

Врачи московской детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Сперанского вылечили девочку, получившую глубокий ожог из-за попавшего на кожу чистящего средства. Кожный покров они полностью восстановили через три недели после случившегося.

Гуляющий с ребёнком взрослый приобрёл в магазине чистящее средство и поставил его в коляску — за спину девочке. Из-за неплотно закрытой крышки жидкость пролилась.

Ребёнок получил химический ожог второй-третьей степени площадью 3% на левой ягодице, — сообщили АГН «Москва» в столичном департаменте здравоохранения.

Специалисты по лечению ожогов — комбустиологи — решили обойтись без хирургического вмешательства. Они использовали атравматичные сетки, пропитанные лекарственными средствами, затем некролитические повязки, чтобы ускорить процесс отторжения омертвевшей ткани, а потом — коллоидные, способствующие быстрому заживлению раны.

Как писал News.ru, в турецком отеле двое детей из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили во время ужина. Как рассказал отец пострадавших детей, инцидент произошёл в посёлке Кестель. Повар отеля допустил ошибку во время кулинарного шоу, в результате чего горящее масло попало на отдыхающих. Дети получили ожоги второй и третьей степени. Мужчина добавил, что не имеет претензий к отелю, поскольку его владельцы оплатили лечение, а также купили им билеты в Россию.