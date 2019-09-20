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Врачи вылечили девочку с ожогом от чистящего средства 

News.ru 28 минут назад
Врачи вылечили девочку с ожогом от чистящего средства
Фото: News.ru
Врачи московской детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Сперанского вылечили девочку, получившую глубокий ожог из-за попавшего на кожу чистящего средства. Кожный покров они полностью восстановили через три недели после случившегося.
Гуляющий с ребёнком взрослый приобрёл в магазине чистящее средство и поставил его в коляску — за спину девочке. Из-за неплотно закрытой крышки жидкость пролилась.
Ребёнок получил химический ожог второй-третьей степени площадью 3% на левой ягодице, — сообщили АГН «Москва» в столичном департаменте здравоохранения.
Специалисты по лечению ожогов — комбустиологи — решили обойтись без хирургического вмешательства. Они использовали атравматичные сетки, пропитанные лекарственными средствами, затем некролитические повязки, чтобы ускорить процесс отторжения омертвевшей ткани, а потом — коллоидные, способствующие быстрому заживлению раны.
Как писал News.ru, в турецком отеле двое детей из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили во время ужина. Как рассказал отец пострадавших детей, инцидент произошёл в посёлке Кестель. Повар отеля допустил ошибку во время кулинарного шоу, в результате чего горящее масло попало на отдыхающих. Дети получили ожоги второй и третьей степени. Мужчина добавил, что не имеет претензий к отелю, поскольку его владельцы оплатили лечение, а также купили им билеты в Россию.
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Новости , АГН "Москва"
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