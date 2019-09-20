Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт способ правильного мытья рук 

Мир24 1 час назад
Раскрыт способ правильного мытья рук
Фото: «Мир 24» / Дмитрий Белицкий
Качественное мытье рук могло бы предотвратить миллион смертей в год, в половине случаев — от диарейных заболеваний, заявляют ученые. Исследование, проведенное Мичиганским университетом (США), показало, что из 3,7 тысячи участников только 5% правильно мыли руки с мылом — так, чтобы убить вызывающих инфекцию микробов. 33% пользовались только водой, 10% не мыли руки вовсе, а остальные делали эту процедуру крайне плохо, сообщает «Мой район».
Чистые руки — залог здоровья, отмечают специалисты. В основном, через грязные ладони передаются желудочно-кишечные и респираторные заболевания. Опасные бактерии подстерегают человека на каждом шагу — во время чихания и кашля, в туалете, транспорте и т.д. Мытье рук, по данным исследования, приводит к снижению желудочно-кишечных заболеваний на 31%, а респираторных — на 21%.
Ранее ВОЗ разработала инструкцию правильного мытья рук. На гигиену ладоней должно уходить от 40 до 60 секунд — по словам экспертов, за это время можно дважды пропеть песенку Happy birthday to you. Обязательно нужно использовать мыло — пена поможет собрать частички грязи и отделить их от кожи. Особе внимание нужно уделить запястью, местам между пальцами и под ногтями. Чтобы закрыть кран или открыть ручку двери туалета на выходе, лучше воспользоваться салфеткой. По мнению ученых, обычное мыло не уступает по эффективности антибактериальному.
Руки нужно обязательно мыть по приходу с улицы, перед употреблением пищи или готовкой, особенно если используются мясо и сырые овощи, после посещения туалета или смены подгузника у детей, после общения с животными, до и после ухода за больными, а также после выноса мусора. Также нужно взять за правило чихать не в ладонь, а в сгиб локтя.
Если поблизости нет мыла, можно использовать простую воду или антисептический гель для рук с содержанием спирта не менее 60%. Но нужно помнить, что санитайзер действует не на все микроорганизмы, а также не смывает грязь, пестициды и соли тяжелых металлов.
Чем опасны татуировки
Мир24: последние новости
Сестры умерли в один день от одинакового заболевания Сестры умерли в один день от одинакового заболевания Неврологи выяснили, что превращает человека в серийного убийцу Неврологи выяснили, что превращает человека в серийного убийцу Российские стоматологи рассказали об опасности зубных имплантатов Российские стоматологи рассказали об опасности зубных имплантатов
Комментарии2
Новости , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электронные устройства могут спасти от облысения
Электронные устройства могут спасти от облысения
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Курение вейпа может привести к летальному исходу4
Мужчина умер от укуса комара за девять дней
Мужчина умер от укуса комара за девять дней
Как понять, что вы доживете до 80 лет
Как понять, что вы доживете до 80 лет7
Зачем глотать виноградные косточки
Зачем глотать виноградные косточки13
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Что предрекает зубная боль
03:16
Что предрекает зубная боль
Наука
Какая связь между беременностью и раком
20:23
Какая связь между беременностью и раком
Наука
Чем опасны для подростков татуировки
00:35
Чем опасны для подростков татуировки
Новости
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
05:26
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
Наука Болезни и лекарства
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
04:44
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение