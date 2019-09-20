Электронные устройства могут спасти от облысения

Электронные устройства помогут спасти людей от облысения

Инженеры из Висконсинского университета в Мадисоне разработали устройство, которое позволяет избежать облысения. Это стимулятор роста волос, действующий через кожу. То есть операций никаких проводить не надо.

Описание технологии исследователи опубликовали в журнале ACS Nano. Устройство базируется на более ранних девайсах для получения энергии от движений тела. Такую энергию оно использует, чтобы генерировать низкочастотные электрические импульсы, которые через кожу головы воздействуют на бездействующие волосяные фолликулы.

Стоит отметить, что устройство не вызывает повторного прорастания волос. Оно только помогает вернуть фолликулы в прежнее состояние. Это значит, что избавиться от многолетней лысины девайс не поможет, но помочь человеку на ранней стадии выпадения волос способно.

Устройство имеет совсем небольшие размеры. В сущности его можно спрятать под кепку. Подзаряжать специально девайс не требуется. Побочных эффектов он вызывать не должен.