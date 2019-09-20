Детские психотравмы ухудшают здоровье женщин

Психологическая травма детства ухудшает здоровье женщин

Специалисты из университета Огайо выяснили, как душевное потрясение влияет на качество жизни, пишет ScienceDaily.

Специалисты учитывали различные неблагоприятные факторы, которым подверглись участники в детстве: эмоциональное пренебрежение, физическое насилие, алкоголизм в семье, смерть родителей. На протяжении 16 лет эксперты наблюдали за испытуемыми.

Было установлено: женщины, которые перенесли детскую травму, чаще других заводили детей в подростковом или юном возрасте. Причем, каждая дополнительная травма увеличивала вероятность рождения первого ребенка вне брака на 24%.

Исследователи отмечают, что травмирующие события детства заставляют женщин рано начинать половую жизнь и рожать детей вне брака. Такие представительницы прекрасного пола не всегда способны контролировать свои действия, что дальнейшем приводит к ухудшению здоровья.