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Психологическая травма детства ухудшает здоровье женщин 

Yellmed 1 час назад
Детские психотравмы ухудшают здоровье женщин
Фото: Yellmed
Специалисты из университета Огайо выяснили, как душевное потрясение влияет на качество жизни, пишет ScienceDaily.
Специалисты учитывали различные неблагоприятные факторы, которым подверглись участники в детстве: эмоциональное пренебрежение, физическое насилие, алкоголизм в семье, смерть родителей. На протяжении 16 лет эксперты наблюдали за испытуемыми.
Было установлено: женщины, которые перенесли детскую травму, чаще других заводили детей в подростковом или юном возрасте. Причем, каждая дополнительная травма увеличивала вероятность рождения первого ребенка вне брака на 24%.
Исследователи отмечают, что травмирующие события детства заставляют женщин рано начинать половую жизнь и рожать детей вне брака. Такие представительницы прекрасного пола не всегда способны контролировать свои действия, что дальнейшем приводит к ухудшению здоровья.
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