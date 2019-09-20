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Укус комара убил мужчину за девять дней 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Укус комара убил мужчину за девять дней
Фото: Lenta.ru
В американском штате Мичиган 64-летний Грегг Макчесни (Gregg McChesney) заразился редчайшим заболеванием после укуса комара. По данным Fox News, спустя девять дней мужчина умер.
«Еще в конце июля Грегг был на ферме и помогал мне чинить причал на пруду, — рассказывает его брат Марк (Mark McChesney). — Он был совершенно здоров и жизнерадостен. Болезнь расправилась с ним за девять дней».
Мужчина утверждает, что у Макчесни произошел приступ, после чего его неотложно доставили в больницу.
Врачи диагностировали у Грегга смертоносный вирус восточного энцефалита лошадей (ВВЭЛ), который переносят комары. Докторам не удалось спасти пациенту жизнь.
Представитель департамента здравоохранения и социального обеспечения Мичигана (MDHHS) Джони Халдун (Joneigh Khaldun) отметил, что в штате произошла серьезная вспышка ВВЭЛ. Зафиксированы семь случаев заражения данным заболеванием. При этом страдают не только люди, но и животные: от укуса комара погибли уже девять лошадей.
Во вторник, 17 сентября, двух зараженных людей удалось вылечить. Из больницы благополучно выписали ребенка из города Ковентри, штат Род-Айленд, и мужчину около 50 лет из соседнего штата Массачусетс. По данным властей, наибольшему риску заражения подвержены жители Род-Айленда. На прошлой неделе территорию штата обработали пестицидами.
У зараженных ВВЭЛ появляется внезапный жар, озноб и боли в суставах. Болезнь вызывает острые головные боли, тремор, воспаление мозга и паралич. В тяжелых случаях повреждение мозга становится необратимым, в результате чего больной впадает в кому или умирает.
Вирус встречается крайне редко — около семи диагностируемых случаев в год. Известно, что люди в возрасте до 15-ти и старше 50 лет более подвержены этой болезни.
В начале сентября сообщалось, что в Мичигане 14-летняя Саванна Дехарт заразилась ВВЭЛ. По словам матери, девочку подключили к аппарату искусственного дыхания. Ее мозг пытался самостоятельно излечить себя от вируса.
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