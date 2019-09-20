Врачи узнали, что делает человека серийным убийцей

Неврологи выяснили, что превращает человека в серийного убийцу

Невролог из Калифорнийского университета Джеймс Фэллон несколько десятилетий занимается изучением психических отклонений и считает, что идентифицировать серийного убийцу можно по биологическим чертам — сделав МРТ его мозга. Об этом пишет Department of Psychiatry & Human Behavior.

Исследования, связанные со сканированием мозга показывают, что орбитальная кора — серое вещество, которое вовлечено в социальную адаптацию, этику, мораль и подавление импульсивности и агрессии, — у многих преступников неактивно. Это подтверждают и результаты исследований другого нейробиолога Кента Киля, который работал с заключенными в тюрьмах штата Нью-Мексико.

Однако, помимо биологической предрасположенности, на превращение человека в психопата и убийцу немалое воздействие оказывает воспитание. Большую, если не решающую роль на трансформацию потенциального убийцы в маньяка играет раннее насилие или жестокое обращение в детстве.

«Изучение генов и природы агрессии должно заставить людей задуматься о биологических основах поведения. Большинство убийц не могут ничего поделать с заложенными на биологическом уровне чертами. Поэтому так важны воспитание и забота в детстве. Мое основное послание: хорошо относитесь к своим детям», — считает Джеймс Фэллон.

Фэллон надеется, что его исследование будет способствовать лучшему пониманию насилия и поведения психически больных. А также что благодаря родительской заботе и антивоенной государственной политике родители и общество смогут избежать появления новых монстров.

Ранее сообщалось, что американские нейробиологи выявили связь между голодом и краткосрочной памятью на уровне гормонов.