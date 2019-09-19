Названа необычная причина воспаления кишечника

Исследователи из Португалии выяснили, что сон плохого качества может стать причиной серьезных проблем с кишечником, передает Eurekalert.

Как пояснили ученые, работа важных иммунных клеток ILC3, от которых также зависит функционирование пищеварительного тракта и эффективность борьбы организма с инфекциями, связана со сном и бодрствованием.

Если режим отдыха неполноценный, то количество ILC3 уменьшается. Это провоцирует воспаление и нарушение кишечного барьера. Что, кстати, приводит к повышенному накоплению жиров.

Это объясняет тот факт, что частые поездки в страны с различными часовыми поясами вызывает увеличение веса и проблемы с кишечником, отметили исследователи. В этом смысле небезопасна и ночная работа.

Между тем, на днях ученые из Beth Israel Medical Center в США заявили, что на 60% увеличивает риск расстройства кишечника ожирение.