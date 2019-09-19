Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа необычная причина воспаления кишечника 

Medical Note + ещё 1 48 минут назад
Названа необычная причина воспаления кишечника
Фото: Medical Note
Исследователи из Португалии выяснили, что сон плохого качества может стать причиной серьезных проблем с кишечником, передает Eurekalert.
Как пояснили ученые, работа важных иммунных клеток ILC3, от которых также зависит функционирование пищеварительного тракта и эффективность борьбы организма с инфекциями, связана со сном и бодрствованием.
Если режим отдыха неполноценный, то количество ILC3 уменьшается. Это провоцирует воспаление и нарушение кишечного барьера. Что, кстати, приводит к повышенному накоплению жиров.
Это объясняет тот факт, что частые поездки в страны с различными часовыми поясами вызывает увеличение веса и проблемы с кишечником, отметили исследователи. В этом смысле небезопасна и ночная работа.
Между тем, на днях ученые из Beth Israel Medical Center в США заявили, что на 60% увеличивает риск расстройства кишечника ожирение.
Какие болезни возникают из-за нервов
Medical Note: последние новости
Обнаружен простой способ снизить в два раза риск инфаркта и инсульта Обнаружен простой способ снизить в два раза риск инфаркта и инсульта Кардиолог посоветовал отказаться от употребления помидоров Кардиолог посоветовал отказаться от употребления помидоров Ученые выяснили, что алкоголь разрушает мозг даже после отказа от него Ученые выяснили, что алкоголь разрушает мозг даже после отказа от него
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровь женщины посинела из-за лекарства от зубов
Кровь женщины посинела из-за лекарства от зубов
Сестры умерли в один день от одного диагноза
Сестры умерли в один день от одного диагноза
6 полезных привычек для долголетия
6 полезных привычек для долголетия
В борьбе с депрессией поможет древняя игра
В борьбе с депрессией поможет древняя игра
Врач рассказал, как уснуть за минуту
Врач рассказал, как уснуть за минуту1
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Чем опасны для подростков татуировки
00:35
Чем опасны для подростков татуировки
Новости
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
05:26
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
Наука Болезни и лекарства
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
04:44
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кому угрожает барическая пила
02:56
Кому угрожает барическая пила
Наука ЗОЖ
Какая связь между ЭКО и онкологией
01:25
Какая связь между ЭКО и онкологией
ЗОЖ Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение