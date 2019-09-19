Кровь женщины посинела из-за лекарства от зубов

Жительница американского штата Род-Айленд пожаловалась на то, что ее кровь приобрела глубокий синий цвет после употребления препарата от зубной боли. Об этом сообщает сайт NBC News.

25-летняя женщина приняла безрецептурное обезболивающее, чтобы избавиться от зубной боли. На следующее утро она почувствовала себя плохо и пришла в отделение неотложной помощи.

Кожа пациентки имела синеватый оттенок. Уровень кислорода в крови женщины оказался 88 процентов, в то время как нормальный показатель близок к ста процентам. У нее взяли анализ крови из вен и артерий, и она оказалась темно-синего цвета.

Врач Отис Уоррен (Otis Warren) диагностировал у пациентки метгемоглобинемию — состояние, при котором железо в крови меняет форму и не может связывать кислород, чтобы разносить его по организму. Это значит, что тело испытывает нехватку кислорода, даже если у человека нет проблем с дыханием.

Повторное измерение уровня кислорода в крови женщины показало, что этот показатель снизился до 67 процентов. Как оказалось, принятое пациенткой средство для лечения зубной боли содержало бензокаин, один из побочных эффектов которого — метгемоглобинемия.

Женщине внутривенно ввели препарат под названием «метиленовый синий», и уже через несколько минут она сообщила, что чувствует себя лучше. Тогда ей поставили еще один укол и оставили на ночь в больнице. На следующее утро пациентку отпустили домой и направили к стоматологу.

Бензокаин — не единственный препарат, который может вызывать метгемоглобинемию. Исследователи до сих пор не знают, почему возникает подобный эффект. Метгемоглобинемия может появиться и при низких, и при высоких дозах препарата, и может случиться, даже если раньше препарат не вызывал у человека такой реакции.