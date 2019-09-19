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В российской больнице разрешили законно «просто спросить» 

Рамблер 3 часа назад
В российских поликлиниках и больницах традиционно возникают споры, когда один из пациентов вдруг пытается попасть в кабинет врача без очереди. Обычно, этот человек заявляет: " Я просто спросить!".
Чтобы недоразумений больше не возникало, в калиниградской больнице решили узаконить эту услугу.
Теперь в городской больнице №3 в Калининграде, получая талон, можно не только записаться на прием, заказать справку или пройти диспансеризацию, но и выбрать услугу "просто спросить".
Вероятно, получив такой талон, пациент сможет законно попасть в кабинет врача и быстро задать интересующий вопрос, не дожидаясь своей очереди. Говорят, подобная услуга уже пользуется спросом в больнице.
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