В российской больнице разрешили законно «просто спросить»

В российских поликлиниках и больницах традиционно возникают споры, когда один из пациентов вдруг пытается попасть в кабинет врача без очереди. Обычно, этот человек заявляет: " Я просто спросить!".

Чтобы недоразумений больше не возникало, в калиниградской больнице решили узаконить эту услугу.

Теперь в городской больнице №3 в Калининграде, получая талон, можно не только записаться на прием, заказать справку или пройти диспансеризацию, но и выбрать услугу "просто спросить".

Вероятно, получив такой талон, пациент сможет законно попасть в кабинет врача и быстро задать интересующий вопрос, не дожидаясь своей очереди. Говорят, подобная услуга уже пользуется спросом в больнице.