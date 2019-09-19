Обнаружена новая опасность зубных имплантатов

Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера, исследуя возможную причину появления опасной инфекции — периимплантита, предположили, что ею могут стать следы посторонних неорганических веществ на поверхности новых стерильных зубных имплантатов. Промежуточные результаты эксперимента опубликованы в журнале "Стоматология".

Многие стоматологи сегодня применяют дентальную имплантацию как метод реабилитации для пациентов. Растет и количество связанных с ней осложнений, и случаев периимплантита — инфекции, при которой воспаляются мягкие ткани ротовой полости, необратимо разрушается костная ткань в области протеза, возникают отеки десны, кровотечение и гноетечение.

Эффективное средство лечения этой инфекции — лазерная терапия, очищающая поверхности имплантата от любых инородных веществ и организмов. Поверхности, однако, серьезно различаются по чистоте, что во многом зависит от их производителя.

Ученые СФУ оценили морфологический и элементный состав различных поверхностей имплантатов у пациентов с периимплантитом, подвергнутых обработке лазером с длиной волны 2780 нм, в сравнении с имплантатами, не тронутыми лазером.

Исследователи изучили образцы имплантатов с поверхностями от разных производителей. Все они функционировали от 3 до 10 лет и были удалены в связи с развитием у пациентов периимплантита. В качестве контрольных образцов использовали по одному имплантату из стерильной упаковки от каждого производителя.

"Сравнению подвергли три вида поверхностей: инфицированную поверхность протеза, извлеченного у пациента с периимплантитом, инфицированную поверхность, подвергшуюся обработке лазером, а также поверхность абсолютно нового стерильного имплантата. На новом имплантате были обнаружены следы загрязнения неорганическими соединениями и большое количество посторонних химических элементов, которые могут вызвать заболевание. Поверхность же необработанных имплантатов была ожидаемо загрязненной — в огромных количествах зафиксирован углерод, фосфор, сера, кремний и прочие вещества, образующиеся при воспалении. Очистить поверхности удалось с помощью лазера", — сообщает пресс-служба СФУ.

Авторы исследования полагают, что с помощью лазерного излучения можно эффективно очищать поверхность абсолютно новых имплантатов от посторонних включений, которые могут не хуже бактерий провоцировать иммунный ответ организма.