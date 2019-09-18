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Как пережить «барическое дно» 

Мир24 1 час назад
Как пережить «барическое дно»
Фото: Мир24
На Землю обрушится сильнейшая магнитная буря. Новая магнитная буря, которая продлится целых пять дней, ожидается уже на следующей неделе. Особенно сильная геомагнитная активность придется на 27 и 28 сентября. Также интенсивность бури возрастет 30 сентября и 2 октября.
Москвичей ждет двойной удар. Дело в том, что сейчас в столице атмосферное давление находится на «барическом дне». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на данный момент показатели достигают 733 мм ртутного столба.
Кроме того, прогрессируют резкие колебания атмосферного давления, которые получили название «барическая пила». Все эти явления негативным образом сказываются на здоровье москвичей и накладывают серьезный отпечаток на физическое и психологическое состояние, сказал корреспонденту «МИР 24» невролог и психолог Андрей Крицкий.
«Геомагнитные бури, как правило, длятся от нескольких часов до нескольких суток. Организм человека все время вынужден перестраиваться под климатическую систему, что вызывает выброс гормонов, ускорение свёртываемости крови, изменение интенсивности теплообмена и тонуса кровеносных сосудов. С точки зрения скорости, реакция на магнитную бурю у людей разная: у одних быстрая, у других — с запозданием», — сказал он.
По словам медика, метеочувствительных людей гораздо больше, чем тех, кто на космические явления не реагирует. Кроме того, есть люди, которые формируют особую группу риска.
«Наиболее уязвимы люди, страдающие сердечно-сосудистыми нарушениями, хроническими заболеваниями легких, авитаминозом, а именно недостатком витаминов В и С, нарушениями иммунной системы, избыточным весом, посттравматизмом черепа, переломами. Также метеорологическому влиянию гораздо больше подвержены женщины и подростки», — объяснил Крицкий.
Чтобы обезопасить себя в этот период, важно отказаться от употребления чая и кофе, заменив их полезными напитками, избегать серьезных физических и умственных нагрузок, но при этом не отказываться полностью от физкультуры.
«Обезопасить себя в это время просто. Надо просто избегать серьезных физических и умственных нагрузок, но не забрасывать при этом занятия физкультурой. Отказаться от чая и кофе, пить отвары шиповника и ромашки. Важно не ограничивать себя в отдыхе и сне. Кроме того, прежде чем отправиться спать, позаботьтесь о достаточном количестве кислорода. Гипертоникам надо чаще следить за давлением и принимать прописанные лекарства. Какие-то более серьезные меры не нужны», — заключил невролог.
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