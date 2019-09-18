Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван простой способ снизить в два раза риск инфаркта и инсульта 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Назван способ снизить риск инфаркта и инсульта
Фото: Российская Газета
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Heart, непродолжительный дневной сон 1-2 раза в неделю снижает риск возникновения инсульта и инфаркта почти на 50%.
Ученые из Лозаннского университета (Швейцария) восемь лет наблюдали за 3262 пациентами в возрасте от 35 до 75 лет. До начала наблюдения ни у кого из них не было проблем с сердцем. Но в течение периода исследования у 155 человек были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Наблюдения за ними показали: у тех пациентов, которые регулярно практиковал кратковременный дневной сон 1-2 раза в неделю, количество инфарктов и инсультов было на 48% меньше по сравнению с теми, кто не имел привычки дремать днем. По словам ученых, низкий риск возникновения ССЗ сохранялся даже при наличии негативных факторов, таких как курение или лишний вес.
Таким образом, 30-минутный дневной сон, компенсируя недосыпание, может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить нагрузку на иммунную систему.
Однако у людей старше 65 лет ученые не зафиксировали тенденцию к снижению риска ССЗ. По мнению авторов исследования, объясняется это тем, что состояние здоровья представителей этой возрастной группы таково, что поправить его лишь дневным сном нельзя.
Любопытный факт, который обнаружился в ходе исследования: более частая дневная или продолжительная дремота не только не оказывала благотворного влияния на здоровье, а даже, наоборот, свидетельствовала о проблемах со здоровьем. По мнению ученых, дневная сонливость у этой группы людей вызвана болезнью, недомоганием.
Поскольку это обсервационное исследование, уточняют исследователи, результаты показывают только закономерности, а не доказывают какую-либо причинно-следственную связь между дремотой и ее пользой для здоровья. Но несмотря на то что вопросов остается больше, чем ответов, тем не менее, выводы, полученные в ходе исследования, говорят о положительном воздействии дневного сна на сердечно-сосудистую систему.
Какая связь между ЭКО и онкологией
Российская Газета: последние новости
Исследование: алкоголь долго разрушает мозг даже после отказа от него Исследование: алкоголь долго разрушает мозг даже после отказа от него До старта первого этапа маркировки лекарств осталось 2 недели До старта первого этапа маркировки лекарств осталось 2 недели Для импортозамещения лекарств нужны значительные инвестиции Для импортозамещения лекарств нужны значительные инвестиции
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онколог: «Симптомов при раке мозга не существует»
Онколог: «Симптомов при раке мозга не существует»
Как пережить «барическое дно»
Как пережить «барическое дно»
В организме современных детей нашли пластик
В организме современных детей нашли пластик1
Алкоголь разрушает мозг даже после отказа от него
Алкоголь разрушает мозг даже после отказа от него
Опасные болезни, которые передаются по наследству
Опасные болезни, которые передаются по наследству
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
04:44
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кому угрожает барическая пила
02:56
Кому угрожает барическая пила
Наука ЗОЖ
Какая связь между ЭКО и онкологией
01:25
Какая связь между ЭКО и онкологией
ЗОЖ Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
В мир возвращается грипп десятилетней давности
03:04
В мир возвращается грипп десятилетней давности
ЗОЖ Новости
Основные симптомы рака головного мозга
02:56
Основные симптомы рака головного мозга
ЗОЖ Болезни и лекарства
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение