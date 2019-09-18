Назван способ снизить риск инфаркта и инсульта

Назван простой способ снизить в два раза риск инфаркта и инсульта

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Heart, непродолжительный дневной сон 1-2 раза в неделю снижает риск возникновения инсульта и инфаркта почти на 50%.

Ученые из Лозаннского университета (Швейцария) восемь лет наблюдали за 3262 пациентами в возрасте от 35 до 75 лет. До начала наблюдения ни у кого из них не было проблем с сердцем. Но в течение периода исследования у 155 человек были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Наблюдения за ними показали: у тех пациентов, которые регулярно практиковал кратковременный дневной сон 1-2 раза в неделю, количество инфарктов и инсультов было на 48% меньше по сравнению с теми, кто не имел привычки дремать днем. По словам ученых, низкий риск возникновения ССЗ сохранялся даже при наличии негативных факторов, таких как курение или лишний вес.

Таким образом, 30-минутный дневной сон, компенсируя недосыпание, может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить нагрузку на иммунную систему.

Однако у людей старше 65 лет ученые не зафиксировали тенденцию к снижению риска ССЗ. По мнению авторов исследования, объясняется это тем, что состояние здоровья представителей этой возрастной группы таково, что поправить его лишь дневным сном нельзя.

Любопытный факт, который обнаружился в ходе исследования: более частая дневная или продолжительная дремота не только не оказывала благотворного влияния на здоровье, а даже, наоборот, свидетельствовала о проблемах со здоровьем. По мнению ученых, дневная сонливость у этой группы людей вызвана болезнью, недомоганием.

Поскольку это обсервационное исследование, уточняют исследователи, результаты показывают только закономерности, а не доказывают какую-либо причинно-следственную связь между дремотой и ее пользой для здоровья. Но несмотря на то что вопросов остается больше, чем ответов, тем не менее, выводы, полученные в ходе исследования, говорят о положительном воздействии дневного сна на сердечно-сосудистую систему.