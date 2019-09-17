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Россиянка решила зарядить телефон в ванной и умерла 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка зарядила телефон в ванной и умерла
Фото: Lenta.ru
В Кирово-Чепецке (Кировская область) местная жительница погибла из-за упавшего к ней в ванну во время купания мобильного телефона. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел в субботу, 14 сентября. Уточняется, что телефон девушки находился на зарядке, пока она принимала ванну, и упал в воду. Россиянка скончалась на месте. Ее тело обнаружили родители.
В прошлом году двое пьяных жителей Коми набросили оголенный алюминиевый провод на линию электропередачи, чтобы подзарядить мобильный телефон. Прибывшая на место бригада ремонтников обнаружила проволоку на проводах и тело человека. Они вызвали полицейских и скорую помощь. Один пострадавший погиб на месте, второго с ожогами увезли на скорой в больницу.
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