Россиянка зарядила телефон в ванной и умерла

Россиянка решила зарядить телефон в ванной и умерла

В Кирово-Чепецке (Кировская область) местная жительница погибла из-за упавшего к ней в ванну во время купания мобильного телефона. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в субботу, 14 сентября. Уточняется, что телефон девушки находился на зарядке, пока она принимала ванну, и упал в воду. Россиянка скончалась на месте. Ее тело обнаружили родители.

В прошлом году двое пьяных жителей Коми набросили оголенный алюминиевый провод на линию электропередачи, чтобы подзарядить мобильный телефон. Прибывшая на место бригада ремонтников обнаружила проволоку на проводах и тело человека. Они вызвали полицейских и скорую помощь. Один пострадавший погиб на месте, второго с ожогами увезли на скорой в больницу.