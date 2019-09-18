В Минздраве объяснили прогноз скачка смерти от рака

В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии

По его словам, заболеваемость злокачественными образованиями действительно выросла за последние десять лет, однако смертность осталась примерно на одном уровне — 198 случаев на 100 тысяч населения. «По данным ВОЗ заболеваемость во всем мире будет расти и составит к 2030 году плюс 18-20 процентов», — подчеркнул онколог.

Каприн отметил, что для борьбы с онкологией правительство выделило «беспрецедентно большие средства». Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрено около одного триллиона рублей. При этом главным оружием против рака специалист назвал раннюю диагностику и профилактику заболеваний. Кроме того, он заявил, что российские законы позволяют ввозить незарегистрированные в стране лекарства для личного использования.