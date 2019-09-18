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Подросток рисковал жизнью, игнорируя зубную боль 

Anews 1 час назад
Подросток рисковал жизнью, игнорируя зубную боль
Фото: Anews
Обычный 15-летний подросток боится идти к стоматологу, называет боль «небольшими неудобствами» и терпит ее почти год, пока родители насильно не ведут его к доктору.
А там уже им сообщают, что еще немного — и врачам пришлось бы бороться за жизнь мальчика.
Как сообщает Life.ru, подросток согласился на обследование только тогда, когда уже не смог самостоятельно выйти из дома из-за боли. Все думали, что это стандартный заболевший зуб, что самое серьезное, что ему грозит, — воспаление нерва. Но стоматолог сообщил, что у мальчика амелобластома — опухоль, которая за этот год заняла уже 20% челюсти.
В срочном порядке провели операцию — если бы этого не сделали, опухоль продолжила бы расти, а в дальнейшем лишила бы пациента возможности есть. В скором времени подростку поставят специальный имплант для челюсти.
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