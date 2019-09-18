Подросток рисковал жизнью, игнорируя зубную боль

Обычный 15-летний подросток боится идти к стоматологу, называет боль «небольшими неудобствами» и терпит ее почти год, пока родители насильно не ведут его к доктору.

А там уже им сообщают, что еще немного — и врачам пришлось бы бороться за жизнь мальчика.

Как сообщает Life.ru, подросток согласился на обследование только тогда, когда уже не смог самостоятельно выйти из дома из-за боли. Все думали, что это стандартный заболевший зуб, что самое серьезное, что ему грозит, — воспаление нерва. Но стоматолог сообщил, что у мальчика амелобластома — опухоль, которая за этот год заняла уже 20% челюсти.

В срочном порядке провели операцию — если бы этого не сделали, опухоль продолжила бы расти, а в дальнейшем лишила бы пациента возможности есть. В скором времени подростку поставят специальный имплант для челюсти.