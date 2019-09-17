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Медики выяснили, как можно побороть смертельную стадию рака 

Рамблер 3 часа назад
Ученые Университета Кентукки определили механизм образования метастазов колоректального рака, который является злокачественным новообразованием толстого кишечника. Блокирование этого механизма поможет побороть даже смертельную стадию онкологического заболевания.
Специалисты определили два варианта сплайсинга гена NRP1, кодирующего белок нейропилин-1 (NRP1). Ошибки в этом процессе приводят к образованию дефектных форм белков. Причем оба идентифицированных учеными варианта сплайсинга этого белка способствуют развитию трудноизлечимых форм рака.
Результаты проведенного исследования помогут ученым разработать терапию, при которой станет возможной эффективная блокировка комплексов с нейропилином-1.
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