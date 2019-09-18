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Исследование: алкоголь долго разрушает мозг даже после отказа от него 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Алкоголь разрушает мозг даже после отказа от него
Фото: Российская Газета
Неумеренное употребление алкоголя вызывает воспалительные процессы в головном мозге, которые продолжаются минимум шесть недель после отказа от него. Исследование на эту проблематику провела международная группа с участием Центрального института психического здоровья в Мангейме (ZI, Германия).
Согласно алкогольному атласу, опубликованному Немецким онкологическим исследовательским центром, только 3% всех взрослых в Германии полностью воздерживаются от алкоголя. А между тем, последствия от злоупотребления им широко известны: это не только повреждение печени, высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, но и структурные изменения мозга.
Ученые из ZI наблюдали за 91 пациентом с алкогольной зависимостью. Ученых интересовало, что происходит с их мозгом в первые недели после отказа от алкоголя и как долго мозг восстанавливается до исходных показателей. В контрольной группе было 36 человек — без зависимости.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) показала процесс изменения микроструктуры белого вещества мозга при абстиненции.
Результаты оказались впечатляющими: мозг не приходит в норму после кратковременного воздержания от алкоголя — на процесс восстановления требуется значительно больше времени. Даже после шести недель воздержания все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе их мозга. Более того, повреждение нервной системы было даже сильнее, чем до начала курса отмены. Причина этого, подозревают ученые, в том, что воспалительная реакция, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя, прогрессировала во время абстиненции.
Чтобы убедиться, что алкоголь действительно вызывает изменения в мозге, ученые провели эксперименты на крысах. Вольфганг Зоммер, соавтор исследования, говорит, что "это позволило определить причинно-следственную связь, которая была бы невозможна при клинических наблюдениях только на одном пациенте". МРТ показала аналогичные изменения в головном мозге животных, сообщил Зоммер.
Таким образом, ученые исключили другие факторы, такие как питание, курение или другие заболевания, которые также могли бы быть причиной патологических изменений в белом веществе головного мозга. Кроме того, эксперименты на животных показали, что употребление алкоголя наносит больший вред мозгу, чем считалось ранее. По этой причине авторы исследования рекомендуют длительные периоды воздержания в том числе и тем, кто употребляет алкоголь время от времени.
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