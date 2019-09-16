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Врач рассказал, сколько может прожить Заворотнюк 

Вечерняя Москва + ещё 3 56 минут назад
Врач рассказал, сколько может прожить Заворотнюк
Фото: Вечерняя Москва
Нейрохирург Александр Егоров во время обсуждения состояния актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, какова продолжительность жизни при глиобластоме. По данным СМИ, звезде поставили именно этот диагноз.
— Глиобластома — это четвертая степень злокачественности опухоли мозга. Это заболевание считается неизлечимым. Средняя продолжительность жизни даже при операции, после лучевой и химиотерапии — 11 месяцев. Это статистика,
— поделился эксперт в эфире телепрограммы «Пусть говорят».
Операция, по его словам, делается только для того, чтобы продлить жизнь. Однако о том, что именно влияет на заболевание, Егоров не знает.
— Если я узнаю, я получу Нобелевскую премию,
— заявил медик.
Он добавил, что знает, в каком состоянии и где находится сейчас актриса, но предпочел не сообщать эту информацию зрителям.
Напомним, что Первый канал посвятил выпуск передачи «Пусть говорят» обсуждению ситуации, происходящей с Анастасии Заворотнюк. 13 сентября стало известно о ее госпитализации, СМИ писали, что у артистки последняя стадия опухоли мозга.
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Новости , Анастасия Заворотнюк , Александр Егоров
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