Врач рассказал, сколько может прожить Заворотнюк

Нейрохирург Александр Егоров во время обсуждения состояния актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, какова продолжительность жизни при глиобластоме. По данным СМИ, звезде поставили именно этот диагноз.

— Глиобластома — это четвертая степень злокачественности опухоли мозга. Это заболевание считается неизлечимым. Средняя продолжительность жизни даже при операции, после лучевой и химиотерапии — 11 месяцев. Это статистика,

— поделился эксперт в эфире телепрограммы «Пусть говорят».

Операция, по его словам, делается только для того, чтобы продлить жизнь. Однако о том, что именно влияет на заболевание, Егоров не знает.

— Если я узнаю, я получу Нобелевскую премию,

— заявил медик.

Он добавил, что знает, в каком состоянии и где находится сейчас актриса, но предпочел не сообщать эту информацию зрителям.

Напомним, что Первый канал посвятил выпуск передачи «Пусть говорят» обсуждению ситуации, происходящей с Анастасии Заворотнюк. 13 сентября стало известно о ее госпитализации, СМИ писали, что у артистки последняя стадия опухоли мозга.