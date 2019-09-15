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Популярные таблетки от изжоги могут вызвать рак 

Суть событий 3 часа назад
Популярные таблетки от изжоги могут вызвать рак
Фото: Суть событий
Специалисты из управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявили, что в популярном препарате, используемом для облегчения изжоги, были обнаружены небольшие уровни химического вещества, которое может вызвать рак.
Согласно отчету, канцерогенный агент был найден в препарате Zantac, более известном как Ранитидин, — антацид и антигистаминный препарат, который используется для лечения и профилактики различных желудочно-кишечных расстройств.
Речь идет о соединении под названием NDMA, или диметилнитрозамин. Однако ученые отметили, что количество, обнаруженное в препарате, едва превышает уровни, которые присутствуют в обычных продуктах, таких как мясо, молочные продукты и овощи.
Тем не менее, специалисты подчеркнули, что FDA не призывает немедленно отказаться от приема Ранитидина. Желающие прекратить его использование должны сначала посоветоваться со своим врачом и найти альтернативные варианты лечения. Те, кто принимает препарат безрецептурно, могут рассмотреть возможность использования других лекарств. По словам экспертов, сегодня на рынке имеется несколько препаратов, одобренных специалистами во всем мире.
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