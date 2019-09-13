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Назван способ стать хорошим врачом 

360tv.ru 1 час назад
Назван способ стать хорошим врачом
Фото: 360tv.ru
Чтобы стать хорошим врачом, сначала нужно поработать волонтером-медиком. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщило ИА RNS.
«Я думаю, чтобы стать хорошим врачом, надо сначала действительно стать волонтером-медиком, человеком с открытой душой, получающим удовольствие от совершения каких-то добрых дел и добрых поступков, от помощи другим людям», — заявила она.
По мнению Скворцовой, хороший врач должен быть профессионалом, много знать в своей области и иметь фундаментальное образование. При этом получение теоретических знаний важно совмещать с практикой под контролем опытных наставников. Только так «умение врачевания» перейдет от наставников к молодым специалистам.
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Новости , Вероника Скворцова
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