О чем предупреждает мужчин импотенция

Смотрите видео и узнайте, о чём предупреждает мужчин импотенция. Учёные из Саарского университета в Германии провели масштабное исследование мужчин с сердечными заболеваниями. В нём приняло участие около полутора тысяч пациентов из 13 европейских стран. В ходе исследования выяснилось, что у мужчин, страдающих также и эректильной дисфункцией, риск инсульта и инфаркта в два раза выше. Ролик рассказывает, о чём ещё предупреждает импотенция.