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О чем предупреждает мужчин импотенция 

Рамблер 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, о чём предупреждает мужчин импотенция. Учёные из Саарского университета в Германии провели масштабное исследование мужчин с сердечными заболеваниями. В нём приняло участие около полутора тысяч пациентов из 13 европейских стран. В ходе исследования выяснилось, что у мужчин, страдающих также и эректильной дисфункцией, риск инсульта и инфаркта в два раза выше. Ролик рассказывает, о чём ещё предупреждает импотенция.
Новости , Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ
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