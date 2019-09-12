Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подтвержден легкий способ предотвратить потерю ума 

Lenta.ru 3 часа назад
Подтвержден легкий способ предотвратить потерю ума
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета штата Мэн (США) и Университета Южной Австралии подтвердили, что средиземноморская диета позволяет затормозить снижение интеллектуальных способностей с возрастом. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании, которое началось в 1974 году, были проанализированы данные 3400 человек для выявления взаимосвязи между приверженностью средиземноморской диете и когнитивными функциями среди пожилых людей, проживавших на территории США. В большинстве предыдущих исследований, продемонстрировавших пользу диеты, участвовали добровольцы, которые принадлежали популяциям Средиземноморья, поэтому полученные выводы в тех случаях являлись неоднозначными.
Результаты новой работы показали, что у тех, кто потреблял такие продукты, как оливковое масло, овощи, фрукты, бобовые, цельное зерно и красное вино, снижение когнитивных функций было небольшим или умеренным. При этом оценивалось пространственное мышление, память, внимание и другие показатели в течение пятилетнего периода.
Исследование было обсервационным, поэтому нельзя говорить об однозначной причинно-следственной взаимосвязи. В то же время ученые подчеркивают, что полученные данные с большой вероятностью указывают на пользу средиземноморской диеты как метода профилактики старческого слабоумия.
Каким ужасом может обернуться пластика у врача без должных знаний
Последние новости
Украина проиграла России спор в ВТО Украина проиграла России спор в ВТО Опубликовано фото шпиона Смоленкова Опубликовано фото шпиона Смоленкова Найден «самый странный маршрут» московского поезда Найден «самый странный маршрут» московского поезда
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена еще одна причина развития диабета
Найдена еще одна причина развития диабета
Как почистить сосуды без таблеток
Как почистить сосуды без таблеток
Почему немеют пальцы
Почему немеют пальцы
Названы способы пережить резкую смену погоды
Названы способы пережить резкую смену погоды
Названы основные причины усиленного потоотделения
Названы основные причины усиленного потоотделения
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Вместо больничного листа будут посылать смс
03:22
Вместо больничного листа будут посылать смс
Новости
Дефицит лекарств в России не за горами
03:27
Дефицит лекарств в России не за горами
Новости Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Как предотвратить изжогу
04:34
Как предотвратить изжогу
ЗОЖ
Почему онкологический центр покидают врачи
02:48
Почему онкологический центр покидают врачи
Новости
Как справиться с головной болью без таблеток
02:58
Как справиться с головной болью без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему сок борщевика так опасен
09:11
Почему сок борщевика так опасен
Наука ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение