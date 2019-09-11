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Список подлежащих контролю веществ могут расширить в РФ 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Список подлежащих контролю веществ могут расширить
Фото: Вечерняя Москва
МВД России разработало проект постановления, предлагающий дополнить существующий в стране перечень подлежащих контролю наркотических средств рядом новых психоактивных веществ. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
— Предлагается внести ряд НПВ в соответствующие разделы списков I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
— указано в тексте пояснительной записки к документу.
Семь веществ и их производных, а также вещества, ранее входившие в состав отдельных препаратов, обладают побочными эффектами и токсикологическими свойствами при воздействии на организм человека.
Кроме того, перечень может быть дополнен отдельными веществами, потребление которых может привести к смерти.
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Новости , МВД
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