Список подлежащих контролю веществ могут расширить в РФ

МВД России разработало проект постановления, предлагающий дополнить существующий в стране перечень подлежащих контролю наркотических средств рядом новых психоактивных веществ. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Предлагается внести ряд НПВ в соответствующие разделы списков I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,

— указано в тексте пояснительной записки к документу.

Семь веществ и их производных, а также вещества, ранее входившие в состав отдельных препаратов, обладают побочными эффектами и токсикологическими свойствами при воздействии на организм человека.

Кроме того, перечень может быть дополнен отдельными веществами, потребление которых может привести к смерти.