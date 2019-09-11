Врачам удалось «завести» остановившееся сердце

Врачам удалось «завести» остановившееся на 25 минут сердце

Специалисты Сахалинской областной клинической больницы вернули к жизни пациента после 25-минутной остановки сердца, сообщает ТАСС.

Врачи «заводили» сердце пациенту почти полчаса. Помимо проведения общих реанимационных действий, медики использовали новое оборудование, позволяющее проводить непрерывный массаж сердца. Сообщается, что это уникальный случай в практике островных врачей.

Главврач Сахалинской ОКБ Владимир Розумейко рассказал, что оборудование, с помощью которого врачам удалось спасти жизнь человека после столь долгой остановки сердца, поступило в учреждение в этом году.

У регионального сосудистого сердца появились УЗИ-сканнеры экспертного класса, вскоре у больницы появится оснащение для реабилитации после инсультов и инфарктов, а также аппарат для абляции сердечной мышцы.