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Врачам удалось «завести» остановившееся на 25 минут сердце 

Medical Note 1 час назад
Врачам удалось «завести» остановившееся сердце
Фото: Medical Note
Специалисты Сахалинской областной клинической больницы вернули к жизни пациента после 25-минутной остановки сердца, сообщает ТАСС.
Врачи «заводили» сердце пациенту почти полчаса. Помимо проведения общих реанимационных действий, медики использовали новое оборудование, позволяющее проводить непрерывный массаж сердца. Сообщается, что это уникальный случай в практике островных врачей.
Главврач Сахалинской ОКБ Владимир Розумейко рассказал, что оборудование, с помощью которого врачам удалось спасти жизнь человека после столь долгой остановки сердца, поступило в учреждение в этом году.
У регионального сосудистого сердца появились УЗИ-сканнеры экспертного класса, вскоре у больницы появится оснащение для реабилитации после инсультов и инфарктов, а также аппарат для абляции сердечной мышцы.
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Новости , ИТАР-ТАСС
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