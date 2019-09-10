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Россиянин умер из-за забытого в легком катетера 

Lenta.ru + ещё 3 39 минут назад
Россиянин умер из-за забытого в легком катетера
Фото: Lenta.ru
В Красноярском крае пациент одной из местных больниц умер после установки катетера в легкое. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, анестезиолог-реаниматолог Игарской городской больницы поместила катетер в подключичную область пациента для введения и оставила часть инструмента в легком, причинив 23-летнему мужчине проникающее ранение. Из-за этого в грудной клетке пациента развился пневмоторакс. Он умер спустя несколько часов.
Уточняется, что причинно-следственная связь между смертью пациента и действиями врача уже установлена, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
Ранее стало известно, что в Тюмени врачи отказались принимать пациента с тяжелым заболеванием и отказали ему в срочной операции, впоследствии мужчина умер. «Состояние с каждым днем становилось все хуже, он мог ходить только после обезболивающих препаратов и то с большим трудом», — сообщила супруга погибшего.
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