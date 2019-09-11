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Минздрав будет штрафовать больницы за низкое качество медпомощи 

ТК «Звезда» + ещё 7 29 минут назад
Минздрав будет штрафовать за плохую медпомощь
Фото: ТК «Звезда»
Поводом для создания проекта закона стал огромный поток жалоб со стороны как пациентов, так и медработников.
В Министерстве здравоохранения предложили штрафовать за несоблюдение условий доступности и качества предоставляемой медицинской помощи. Соответствующий законопроект опубликован во вторник на портале проектов нормативных актов.
Поводом для создания проекта закона стал огромный поток жалоб, которые поступают в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Отмечается, что туда обращаются не только пациенты, но и отчаявшиеся медицинские работники.
Большой резонанс, например, вызвала ситуация с массовыми увольнениями в одном из ведущих российских онкологических центров имени Блохина в Москве. Хотя в учреждении заявили о кадровых перестановках, в Минздраве была создана специальная комиссия, которая разберется в ситуации более детально.
«Исключительную значимость создания условий для оказания качественной медицинской помощи подчеркивает то, что ежегодно шестьдесят процентов обращений граждан в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения связаны с вопросами доступности и качества медицинской помощи. В частности, в 2017 году по вопросу качества и безопасности медицинской деятельности поступило 47021 обращение»,
— отмечается в пояснительной записке.
Что касается штрафов за некачественную медицинскую помощь, речь идет о суммах в размере от десяти до двадцати тысяч рублей. При том, планируется наказывать не врачей лично, а медицинские учреждения, которые не создали своим специалистам нормальных условий для работы. В частности, это может быть отсутствие надлежащего медицинского оборудования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медработников.
Согласно проекту закона, правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
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Новости , Минздрав РФ , Росздравнадзор
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