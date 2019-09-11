Минздрав будет штрафовать за плохую медпомощь

Минздрав будет штрафовать больницы за низкое качество медпомощи

Поводом для создания проекта закона стал огромный поток жалоб со стороны как пациентов, так и медработников.

Министерстве здравоохранения предложили штрафовать за несоблюдение условий доступности и качества предоставляемой медицинской помощи. Соответствующий законопроект опубликован во вторник на портале проектов нормативных актов.

Поводом для создания проекта закона стал огромный поток жалоб, которые поступают в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения . Отмечается, что туда обращаются не только пациенты, но и отчаявшиеся медицинские работники.

Большой резонанс, например, вызвала ситуация с массовыми увольнениями в одном из ведущих российских онкологических центров имени Блохина в Москве. Хотя в учреждении заявили о кадровых перестановках, в Минздраве была создана специальная комиссия, которая разберется в ситуации более детально.

«Исключительную значимость создания условий для оказания качественной медицинской помощи подчеркивает то, что ежегодно шестьдесят процентов обращений граждан в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения связаны с вопросами доступности и качества медицинской помощи. В частности, в 2017 году по вопросу качества и безопасности медицинской деятельности поступило 47021 обращение»,

— отмечается в пояснительной записке.

Что касается штрафов за некачественную медицинскую помощь, речь идет о суммах в размере от десяти до двадцати тысяч рублей. При том, планируется наказывать не врачей лично, а медицинские учреждения, которые не создали своим специалистам нормальных условий для работы. В частности, это может быть отсутствие надлежащего медицинского оборудования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медработников.

Согласно проекту закона, правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года.