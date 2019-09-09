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Российским врачам скорой помощи предложили отдыхать на грязных матрасах 

Lenta.ru + ещё 1 32 минуты назад
Врачам «скорой» предложили отдыхать на матрасах
Фото: страница Pavel Apostol во ВКонтакте
Врачи пожаловались на ужасные условия комнаты отдыха двух бригад скорой помощи в городе Няндома Архангельской области. Снимки на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал один из сотрудников Павел Апостол.
В этих комнатах врачи ждут вызова, пьют чай и смотрят телевизор. Из удобств — грязные матрасы, подушки и одеяла, несколько старых стульев, столов и тумб. Более того, помещение, судя по кадрам, требует ремонта: линолеум начал вздуваться, а обои отклеиваются.
Публикацию с фотографиями Апостол сделал 4 сентября. Автор поста утверждает, что после обнародования снимков, с комнаты убрали матрасы, а вместо них поставили несколько стульев. По словам медика, бригада также испытывает проблемы с топливом для карет скорой помощи. Такой вывод можно сделать с другой публикации сотрудника скорой помощи на его странице.
«Хорошая новость в том, что в ночь заправили 12 литров бензина. Теперь мы даже можем обслужить вызов в Бурачихи или два вызова Каргополе-2. На большее бензина не хватит»,
— написал сотрудник скорой помощи.
В июле специалисты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения при Минздраве России в июле 2019 года провели анализ работы скорой помощи. Как выяснилось, в прошлом году россияне чаще всего вызывали неотложку по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 миллионов выездов).
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Новости , Минздрав РФ
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