Врачам «скорой» предложили отдыхать на матрасах

Российским врачам скорой помощи предложили отдыхать на грязных матрасах

Врачи пожаловались на ужасные условия комнаты отдыха двух бригад скорой помощи в городе Няндома Архангельской области. Снимки на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал один из сотрудников Павел Апостол.

В этих комнатах врачи ждут вызова, пьют чай и смотрят телевизор. Из удобств — грязные матрасы, подушки и одеяла, несколько старых стульев, столов и тумб. Более того, помещение, судя по кадрам, требует ремонта: линолеум начал вздуваться, а обои отклеиваются.

Публикацию с фотографиями Апостол сделал 4 сентября. Автор поста утверждает, что после обнародования снимков, с комнаты убрали матрасы, а вместо них поставили несколько стульев. По словам медика, бригада также испытывает проблемы с топливом для карет скорой помощи. Такой вывод можно сделать с другой публикации сотрудника скорой помощи на его странице.

«Хорошая новость в том, что в ночь заправили 12 литров бензина. Теперь мы даже можем обслужить вызов в Бурачихи или два вызова Каргополе-2. На большее бензина не хватит»,

— написал сотрудник скорой помощи.