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Медик развеял мифы о диетах и таблетках для снижения веса 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Развеян миф о диетах и таблетках от ожирения
Фото: pixabay.com
Основатель Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс развеял популярные мифы о пользе диет и таблеток для быстрого снижения веса.
По его словам, никаких чудодейственных лекарств или эффективной диеты для избавления от ожирения не существует.
Медик подчеркнул, что в настоящее время причины развития этого тяжёлого недуга не установлены. При этом ожирение превратилось в настоящую эпидемию, захватившую мир.
Мы должны признать, что нет единой причины, которую можно лечить при помощи чудодейственной таблетки. И её не будет еще долгое время, — констатировал медик в беседе с РИА Новости.
При этом он выделил наиболее очевидные факторы, приводящие к набору лишних килограммов. Так, например, это сидячий образ жизни, недостаток физической нагрузки и неправильное питание. Кроме того, лишний вес зависит от генетической предрасположенности.
На сегодняшний день единственное лечение, которое показывает высокую эффективность в борьбе с ожирением, — хирургическое вмешательство, — констатировал врач, призвав страдающих ожирением оставить надежды на чудо-таблетки и диеты.
Дело в том, что одной из главных задач является не только снижение веса, но и его удержание в дальнейшем. При этом после диеты часто наблюдается обратный эффект.
Рафолс также напомнил, что лишний вес крайне опасен для здоровья, так как приводит к поражению внутренних органов, высокому давлению, повышенному содержанию сахара в крови и риску инфарктов.
Ранее News.ru писал о том, что российские учёные определили главное преимущество людей с избыточным весом над обладателями идеальной фигуры. Проведённое исследование показало, что люди, страдающие ожирением, легче переносят аномальную жару. Дело в том, что удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, соответственно, жировая прослойка мешает прохождению тепла во время экстремального повышения внешней температуры.
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Новости , РИА Новости
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