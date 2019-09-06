Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьницы отравились обезболивающими на Кубани 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Школьницы отравились обезболивающими на Кубани
Фото: 360tv.ru
Пять старшеклассниц выпили обезболивающие таблетки и сильно отравились. Учениц экстренно доставили в одну из больниц Краснодарского края. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Все пострадавшие учатся в школе № 1 в станице Староминской. Утром 6 сентября девятиклассницы были на занятиях. Каждая из них выпила по пять таблеток сильнодействующего обезболивающего. Школьницы почувствовали себя плохо, после чего их срочно госпитализировали.
Троих отправили в реанимацию, медики оценили их состояние как тяжелое. Позже девочкам стало лучше. Остальных учениц привезли в удовлетворительном состоянии и разместили в педиатрическом отделении. Сейчас за ними наблюдают специалисты, которые оказывают необходимую помощь.
Отмечается, что в случае необходимости пострадавших могут перевезти в больницу Краснодара на вертолете.
После случившегося сотрудники полиции начали проверку. Они выяснят все причины и обстоятельства инцидента. Кроме того, в сельскую школу отправили специальную комиссию, которая также займется проверкой произошедшего. Краевые Минздрав и Минобрнауки взяли ситуацию под контроль.
360tv.ru: последние новости
Ученые выяснили причины возникновения рака поджелудочной железы Ученые выяснили причины возникновения рака поджелудочной железы Названы продукты, провоцирующие рак Названы продукты, провоцирующие рак Лабораторный искусственный мозг начал думать Лабораторный искусственный мозг начал думать
Комментарии
Новости , Минздрав РФ , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван главный источник болезней сердца
Назван главный источник болезней сердца
Почему не у всех людей растут зубы мудрости
Почему не у всех людей растут зубы мудрости1
Популярные в России, но бесполезные лекарства
Популярные в России, но бесполезные лекарства30
Американка впала в трехдневную кому из-за вейпа
Американка впала в трехдневную кому из-за вейпа
Как восстановить печень после алкоголя
Как восстановить печень после алкоголя39
Видео
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Стали известны основные факторы развития рака
03:30
Стали известны основные факторы развития рака
Болезни и лекарства
Как уберечься от онкологии
10:19
Как уберечься от онкологии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что нужно знать носителям первой группы крови
03:22
Что нужно знать носителям первой группы крови
ЗОЖ Наука
Как избавиться от кровоточивости дёсен
03:22
Как избавиться от кровоточивости дёсен
Народная медицина ЗОЖ
5 признаков, что вы едите слишком много соли
00:34
5 признаков, что вы едите слишком много соли
Болезни и лекарства
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
02:52
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
04:23
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
Наука
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
00:28
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение