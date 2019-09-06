Школьницы отравились обезболивающими на Кубани

Пять старшеклассниц выпили обезболивающие таблетки и сильно отравились. Учениц экстренно доставили в одну из больниц Краснодарского края. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Все пострадавшие учатся в школе № 1 в станице Староминской. Утром 6 сентября девятиклассницы были на занятиях. Каждая из них выпила по пять таблеток сильнодействующего обезболивающего. Школьницы почувствовали себя плохо, после чего их срочно госпитализировали.

Троих отправили в реанимацию, медики оценили их состояние как тяжелое. Позже девочкам стало лучше. Остальных учениц привезли в удовлетворительном состоянии и разместили в педиатрическом отделении. Сейчас за ними наблюдают специалисты, которые оказывают необходимую помощь.

Отмечается, что в случае необходимости пострадавших могут перевезти в больницу Краснодара на вертолете.