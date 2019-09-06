Назван главный источник болезней сердца

Физическая активность, курение, высокое кровяное давление, диабет и повышенный уровень холестерина играют в развитии у современных молодых людей заболеваний сердечно-сосудистой системы гораздо большую роль, чем генетика, сообщил на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже (Франция) доктор Жуан Соуза (Португалия).

Специалист отметил, что здоровье преимущественно определяется образом жизни, а не генетикой. «Генетика вносит важный вклад в преждевременную сердечную недостаточность, однако не следует использовать ее в качестве предлога для того, чтобы сказать, что она неизбежна», — сказал автор.

В исследовании приняли участие 1 075 пациентов в возрасте до 50 лет, из которых 555 человек имели ишемическую болезнь сердца (ИБС). Средний возраст наблюдаемых, среди которых насчитывалось 87 процентов мужчин, составлял 45 лет. Состояние экспериментальной группы по пяти параметрам (отсутствие физической активности, курение, высокое кровяное давление, диабет и повышенный уровень холестерина) сравнивалось с данными контрольной, которая включала 520 здоровых добровольцев (86 процентов мужчин, средний возраст — 44 года).

73 процента пациентов из первой группы имели по крайней мере три из перечисленных факторов риска по сравнению с 31 процентами из второй. Во всех группах вероятность развития ИБС возрастала в 3, 7 и 24 раза при наличии 1, 2 и 3 факторов риска, соответственно.

Секвенирование генома, проведенное у всех участников экспериментальной и контрольной групп, использовалось для разработки генетической оценки риска развития ИБС или других факторов, например, высокого кровяного давления. Тем не менее, исследование показало, что средний балл, связанный с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, был выше именно у пациентов из экспериментальной группы, а не контрольной.

«Результаты показывают, что генетика способствует развитию ИБС. Однако у пациентов с двумя или более модифицируемыми сердечно-сосудистыми факторами риска генетика играет менее решающую роль в развитии ИБС», — заключил Соуза.

В июле ученые Университета Дьюка (США) продемонстрировали, что снижение количества потребляемых ежедневно калорий примерно на 300 в день значительно улучшает состояние сердца и снижает риск заболеваний кровеносной системы.

В декабре 2016 года международная группа опубликовала в журнале BMC Medicine статью, согласно которой употребление около 20 граммов орехов в день связано с меньшей вероятностью развития рака или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.