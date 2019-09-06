Американка впала в трехдневную кому из-за вейпа

Она начала курить безникотиновый вейп три года назад, постепенно перейдя на жидкости, содержащие 3 мг никотина.

Американка, проживающая в штате Юта, впала в кому после тяжелого заболевания легких, сообщает The Sun.

18-летняя Мэдди Нельсон почувствовала боли в спине и тошноту 27 июля этого года. После этого девушку госпитализировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому на три дня, поскольку она не могла дышать самостоятельно.

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Мэдди в больнице со своим парнем

Позже медики прописали пациентке стероиды, чтобы снять воспаление, а также использование кислородной маски на ночь для преодоления сдавленности в груди.

Причиной столь тяжелого состояния Мэдди стала эозинофильная пневмония — редкое заболевание, вызванное накоплением особых лейкоцитов в альвеолах легких.

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Мэдди до этих событий

Пневмония развилась на фоне парения вейп-жидкостей, которые создают идеальную среду в дыхательных органах для размножения бактерий и инфекций.

Американка начала курить безникотиновый вейп три года назад, постепенно перейдя на жидкости, содержащие 3 мг никотина.

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После пережитого Мэдди не только бросила пагубную привычку, но и стала предостерегать общественность от опасности электронных сигарет.

«Никто не застрахован от негативной реакции организма на химические вещества, вдыхаемые вместе с паром вейпа. Перед очередной затяжкой подумайте о возможных последствиях»,

— предостерегает девушка.