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Женщина с мертвым мозгом родила дочь 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Женщина с мертвым мозгом родила дочь
Фото: Lenta.ru
В польском городе Краков женщина родила ребенка спустя 56 дней после смерти мозга. Об этом сообщает издание Gazeta Krakowska.
Женщину доставили в Университетскую больницу Кракова на двадцатой неделе беременности с неуточненным диагнозом: медики подозревали у нее либо разрыв аневризмы сосудов головного мозга, либо разрыв гемангиомы, состояние сопровождалось внутричерепным кровоизлиянием. Ее перевели из другого медицинского учреждения в тяжелом состоянии. Доктор из отделения анестезиологии и реаниматологии Войцех Середницкий (Wojciech Serednicki) рассказал журналистам, что женщине срочно сделали нейрохирургическую операцию, однако ей становилось все хуже.
Через сутки после поступления в больницу врачи констатировали у польки смерть мозга. Середницкий отметил, что доктора не провели все возможные тесты, которые включают в себя введение контрастов и рентгеновское облучение, чтобы не навредить плоду. Медики восемь недель поддерживали жизнедеятельность организма женщины, чтобы можно было безопасно провести кесарево сечение. К постели женщины приходили ее родители, муж и друзья, они читали сказки и пели колыбельные.
По словам Середницкого, девочка появилась на свет в феврале. При рождении она весила 1,3 килограмма и провела в больнице пять месяцев. Сейчас девочка живет с отцом и чувствует себя хорошо.
На следующий день после кесарева сечения медики провели анализ мозга матери и пришли к выводу, что мозговой ствол давно умер. «В соответствии с польским законодательством и медицинской этикой можно считать, что пациентка скончалась на следующий день после родов», — отметил доктор. Он добавил, что за 27 лет работы третий раз сталкивается с подобным случаем, однако впервые ребенка удалось спасти.
В июне сообщалось о малайзийке, родившей здорового ребенка, находясь в коме. Муж роженицы взял на себя заботу о дочери.
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