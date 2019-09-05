Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа причина снижения рождаемости в России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Названа причина снижения рождаемости в России
Фото: Lenta.ru
Низкая рождаемость в России в 1990-е годы стала причиной демографических проблем последних лет и еще долго будет влиять на численность населения. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает ТАСС. Исправить ситуацию может только рост экономики.
«Скорее всего, рождаемость в абсолюте будет падать еще долгие годы. Если брать макропоказатели, то с учетом снижения рождаемости с середины 1990-х число женщин с 2011-2012 года до 2033-2035 года сокращается практически на 25-30 процентов», — сказал Топилин.
Он отметил, что «в абсолюте» численность и мужчин, и женщин сокращается, и они будут рожать меньше детей.
Министр напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения суммарного коэффициента рождаемости до 1,7, что является одной из главных целей национального проекта «Демография». По итогам 2018 года он составил 1,58. Изменить ситуацию может только рост благосостояния россиян, уверен Топилин.
«Практически пять лет доходы стагнируют, а реальные зарплаты немного растут. Очень важно, чтобы общая экономическая ситуация закрепилась, и доходы начали расти. Чтобы люди почувствовали этот плюс», — сказал он.
Национальный проект «Демография» в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие несколько лет составит 3,1 триллиона рублей.
Последние новости
В Сирии погибли трое российских офицеров В Сирии погибли трое российских офицеров Медведев распорядился выделить деньги на «Фризиум» для тяжелобольных детей Медведев распорядился выделить деньги на «Фризиум» для тяжелобольных детей Сенцова решили обменять на «ценного свидетеля» по делу малайзийского «Боинга» Сенцова решили обменять на «ценного свидетеля» по делу малайзийского «Боинга»
Комментарии4
Новости , Максим Топилин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о влиянии курения на сон
Ученые рассказали о влиянии курения на сон
Названы самые пьющие страны Европы
Названы самые пьющие страны Европы3
Женщина с мертвым мозгом родила дочь
Женщина с мертвым мозгом родила дочь2
Гастроэнтеролог усомнился в большой пользе супов
Гастроэнтеролог усомнился в большой пользе супов1
Бактерия, которая может уничтожить человечество
Бактерия, которая может уничтожить человечество3
Видео
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Стали известны основные факторы развития рака
03:30
Стали известны основные факторы развития рака
Болезни и лекарства
Как избавиться от кровоточивости дёсен
03:22
Как избавиться от кровоточивости дёсен
Народная медицина ЗОЖ
5 признаков, что вы едите слишком много соли
00:34
5 признаков, что вы едите слишком много соли
Болезни и лекарства
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
02:52
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
04:23
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
Наука
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
00:28
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
Болезни и лекарства
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
14:53
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
Болезни и лекарства
При каких заболеваниях противопоказана баня
03:29
При каких заболеваниях противопоказана баня
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение