Названа причина снижения рождаемости в России

Низкая рождаемость в России в 1990-е годы стала причиной демографических проблем последних лет и еще долго будет влиять на численность населения. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин , передает ТАСС. Исправить ситуацию может только рост экономики.

«Скорее всего, рождаемость в абсолюте будет падать еще долгие годы. Если брать макропоказатели, то с учетом снижения рождаемости с середины 1990-х число женщин с 2011-2012 года до 2033-2035 года сокращается практически на 25-30 процентов», — сказал Топилин.

Он отметил, что «в абсолюте» численность и мужчин, и женщин сокращается, и они будут рожать меньше детей.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения суммарного коэффициента рождаемости до 1,7, что является одной из главных целей национального проекта «Демография». По итогам 2018 года он составил 1,58. Изменить ситуацию может только рост благосостояния россиян, уверен Топилин.

«Практически пять лет доходы стагнируют, а реальные зарплаты немного растут. Очень важно, чтобы общая экономическая ситуация закрепилась, и доходы начали расти. Чтобы люди почувствовали этот плюс», — сказал он.

Национальный проект «Демография» в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие несколько лет составит 3,1 триллиона рублей.