У кофе нашли еще одно ценное свойство

Употребление кофе в большом количестве может помочь снизить риск развития камней в желчном пузыре. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного датскими учеными и опубликованного в Journal Of Internal Medicine.

Изучив данные 104 493 человек, ученые выяснили, что у тех, кто пьет больше 6 чашек кофе в день, риск развития камней в желчном пузыре на 23% ниже, чем у тех, кто вообще не употребляет кофе.

Каждая дополнительная порция напитка уменьшала эту вероятность на 3%.

Снижение риска развития желчнокаменной болезни также было зафиксировано у людей с определенными генетическими вариантами, связанными с повышенным употреблением кофе.

Ранее ученые установили, что вопреки сложившемуся мнению, употребление кофеинсодержащих напитков за несколько часов до сна никак не влияет на его качество.