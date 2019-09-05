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У кофе нашли еще одно ценное свойство 

Medical Note 51 минуту назад
У кофе нашли еще одно ценное свойство
Фото: Medical Note
Употребление кофе в большом количестве может помочь снизить риск развития камней в желчном пузыре. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного датскими учеными и опубликованного в Journal Of Internal Medicine.
Изучив данные 104 493 человек, ученые выяснили, что у тех, кто пьет больше 6 чашек кофе в день, риск развития камней в желчном пузыре на 23% ниже, чем у тех, кто вообще не употребляет кофе.
Каждая дополнительная порция напитка уменьшала эту вероятность на 3%.
Снижение риска развития желчнокаменной болезни также было зафиксировано у людей с определенными генетическими вариантами, связанными с повышенным употреблением кофе.
Ранее ученые установили, что вопреки сложившемуся мнению, употребление кофеинсодержащих напитков за несколько часов до сна никак не влияет на его качество.
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