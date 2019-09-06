7 сигналов организма о скорой остановке сердца

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о скорой остановке сердца. Об этом идет речь в посте, появившемся в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в « Яндекс . Дзен», пройти обследование необходимо, если наблюдаются следующие сигналы организма:

1. проблемы с желудком;

2. зубная боль;

3. хроническая усталость;

4. болевые ощущения в левой руке;

5. головокружения;

6. кашель с белой или розовой слизью;

7. дискомфорт в области груди.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты рассказали, какие распространенные привычки убивают головной мозг человека.