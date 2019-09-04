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Врачи спасли девочку, погрузив ее в ледяную воду 

Letidor.ru 1 час назад
Врачи спасли девочку, погрузив ее в ледяную воду
Фото: Letidor.ru
Девочке было 12 дней.
Мать 12-дневной Холли Хатчинсон был диагностирован вирусный менингит, но уже через два дня после госпитализации в больницу ребенка выписали. Однако через некоторое время состояние малышки резко ухудшилось. Мама привезла ребенка в больницу. Медики сообщили, что менингит дал осложнения, которые отразились на сердце. Ритм девочки составлял почти 320 ударов в минуту. Чтобы стабилизировать состояние Холли врачи погрузили ее голову в воду с ледяной водой на пять секунд, чтобы создать шок для организма. Таким образом врачам удалось нормализовать сердечный ритм маленькой пациентки. Родители Холли признавались, что это было ужасное зрелище.
Было кошмарно наблюдать за тем, как нашу новорожденную дочь погружают в ледяную воду, как будто иголку в подушку в булавками,
— передает слова отца девочки Daily Mail.
Изначально прогнозы по состоянию Холли были не радужными. Однако девочка снова всех удивила: ее восстановление заняло всего 10 дней. Сейчас малышка растет и развивается согласно своему возрасту.
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